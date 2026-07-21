Десять спортивных площадок откроют в Нижегородской области в этом году

Десять площадок ГТО откроют в Первомайске, Сеченове, Филинском, Варнавине, Лыскове, Красных Баках, Починках, Горбатове, Новосмолинском и на Бору в 2026 году. Также завершается установка трех «умных» спортивных площадок на Бору, в Решетихе и Строчкове. Об этом ИА «Время Н» сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
На сегодняшний день, отметили специалисты ведомства, в регионе функционирует более 7700 спортивных сооружений, включая объекты городской и рекреационной инфраструктуры.
Из них более 3 тысяч — это плоскостные сооружения, в числе которых 67 площадок ГТО, 4 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и 4 «умные» спортивные площадки (они подключены к интернету и оснащены специальными QR-кодами, отсканировав которые можно получить доступ к программе тренировки на снарядах).
В 2025 году в рамках государственной программы «Спорт России» в Дзержинске была установлена «умная» спортивная площадка, а также обустроено 13 малых спортивных площадок ГТО в Сосновском, Сарове, Усте, Решетихе, Дальнем Константинове, на Бору, в Тумботине, Казакове, Пильне, Лукоянове, Володарске, Васильевке и Гагине.
«Программа продолжит реализовываться в 2027—2028 годах. Предварительно планируется обустройство 8 площадок ГТО и 2 “умных” спортивных площадок в 2027 году и столько же — в 2028 году в разных муниципалитетах Нижегородской области», — отметили в региональном министерстве спорта.
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