Десять спортивных площадок откроют в Нижегородской области в этом году

Из них более 3 тысяч — это плоскостные сооружения, в числе которых 67 площадок ГТО, 4 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и 4 «умные» спортивные площадки (они подключены к интернету и оснащены специальными QR-кодами, отсканировав которые можно получить доступ к программе тренировки на снарядах).