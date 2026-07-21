Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О риске пожаров в Волгоградской области 21−22 июля предупредило МЧС

В Волгограде и районах области объявили экстренное предупреждение из-за огненной угрозы.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область оказалась в зоне повышенной огненной опасности. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 21 и 22 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС. Самая сложная ситуация — в юго-восточных районах области, а также в Волгограде и Волжском. Там установился пятый, чрезвычайный класс пожароопасности.

Высокую опасность объявили в центральных районах, а также в Урюпинском, Новониколаевском, Нехаевском, Даниловском, Михайловском, Руднянском, Жирновском, Камышинском, Котовском, Калачевском, Суровикинском и Чернышковском районах.

Жителей просят соблюдать осторожность. Не разводите костры, не жгите сухую траву и мусор, не бросайте непотушенные сигареты.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше