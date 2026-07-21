Нижегородского мажора, устроившего ДТП, оставили под стражей еще на три месяца

Нижегородцу Сергею Корнилову, устроившему ДТП на Mercedes-Benz SL 21 в центре Нижнего Новгорода, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца. Об этом «Российской газете» сообщили в Нижегородском районном суде.
Напомним, сама авария случилась 20 мая. За рулем желтого кабриолета 21-летний нижегородец вылетел на встречную полосу, врезался в иномарку, которая угодила в еще одну машину. В результате происшествия автомобили получили повреждения, при этом Корнилов не стал извиняться, а начал вести себя по-хамски, делать селфи и записывать видео на фоне разбитых транспортных средств, обзывать подписчиков нищетой и говорить, что ему ничего не будет.
После возмущения общественности в ГИБДД сопоставили видео с камер наблюдения и возбудили на юношу уголовное дело по статье об опасном вождении. 24 мая он был задержан, 26 мая его отпустили из здания суда под запретом определенных действий, однако 27 мая ему дали 10 суток за хулиганство, а именно за скандал, который он учинил ранее в ресторане с представителями СМИ, пытавшимися получить от него комментарий по поводу ДТП.
28 мая водителя-мажора лишили водительских прав на срок 1 год 11 месяцев и выписали штраф в размере 45 000 рублей. Выйдя из изолятора, он по-прежнему находился под запретом определенных действий по уголовному делу. В частности, ему нельзя было посещать бары и рестораны, выходить из дома в ночное время, пользоваться интернетом и телефоном и общаться со свидетелями.
19 июня стало известно, что Корнилов нарушил избранную меру пресечения, тогда ее ужесточили и заключили мажора под стражу сроком по 23 июля включительно. 18 июля суд продлил срок действия меры до 23 октября включительно.