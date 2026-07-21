Нижегородского мажора, устроившего ДТП, оставили под стражей еще на три месяца

После возмущения общественности в ГИБДД сопоставили видео с камер наблюдения и возбудили на юношу уголовное дело по статье об опасном вождении. 24 мая он был задержан, 26 мая его отпустили из здания суда под запретом определенных действий, однако 27 мая ему дали 10 суток за хулиганство, а именно за скандал, который он учинил ранее в ресторане с представителями СМИ, пытавшимися получить от него комментарий по поводу ДТП.