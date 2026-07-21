Минусинкий помидор 2026: номинации, подача заявок, сроки

Дан старт конкурсу «Минусинский помидор — 2026». Объявлено начало сбора заявок на предложенные четыре номинации. И если главная — «Минусинский чемпион» — осталась неизменной, то «Помидорные традиции молодой семьи», «Образцовый огород» и «Лучшее ветеранское подворье» — новые. Рассказываем все о номинациях, критериях и сроках подачи заявок на Минусинский помидор — 2026.
Когда «День минусинского помидора» в 2026 году?
«День минусинского помидора» в 2026 году пройдет 15 августа. Этому празднику уже больше 20 лет. Официально он был утвержден в 2004 году.
Кто может участовать в конкурсе Минусинский помидор в 2026 году?
В прошлом году с созданием Минусинского муниципального округа границы конкурса значительно расширились. Участвовать в нём может любой прописанный на этой территории житель с 18 лет.
«В первую очередь мы проверяем регистрационные документы заявителя на приусадебный или дачный участок, расположенный на нашем округе, — поясняет председатель номинации “Минусинский чемпион” Людмила Ермолаева. — Потом уже смотрим на выращенный томат».
Требование к плоду высокие. Он должен быть без повреждений и правильной формы. Перезрелые, повреждённые и сильно корявые томаты не могут претендовать на призовое место. Но и это ещё не всё. На кусте, где вырос конкурсант, должно быть не менее пяти плодов. А на плантации — 50 и более корней помидоров.
«При этом обязательно хоть по нескольку растений трёх сортов минусинской селекции. Напомню, к ней относятся “минусинский крупный”, “бычье сердце”, “яблочный”, “картофельный”, “воловье сердце”, “стаканчики минусинские”, “перцевидный минусинский”. И, как говорят наши огородницы и дачницы, хотя сорт важен, но “вкусная” земля, климат и любовь к растениям — основные составляющие выращивания знаменитых минусинских помидоров», — говорит Людмила Ермолаева.
Последний день осмотра томатов на участке — 11 августа. Есть одно очень жёсткое требование: участник номинации конкурса «Минусинский чемпион» подписывает обязательство о неразглашении веса помидора до проведения праздника. В противном случае он снимается с конкурса.
Какие номинации есть в конкурсе «Минусинский помидор» в 2026 году?
Плоды, участвующие в конкурсе, участникам не возвращаются: они демонстрируются на празднике «День минусинского помидора». С томатов, занявших призовые места, делают копии-муляжи, и они занимают свои места на выставке краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова.
Победитель, занявший первое место в номинации «Минусинский чемпион» и получивший главный приз — автомобиль, в дальнейшем не может принимать участие в этой номинации конкурса. А в других — только по истечении трёх лет. Это правило касается и членов его семьи.
Год назад был установлен рекорд российского уровня. Победителем конкурса «Минусинский чемпион» стала Наталья Сонина, вырастившая вместе с сыном Борисом томат весом 2820 граммов сорта «бифштекс Альби».
В номинации «Помидорные традиции молодой семьи» приглашают участвовать супругов, возраст которых — до 35 лет. На что будут смотреть члены комиссии? Чтобы участок был ухожен и без сорняков. На корни томатов, их должно быть 40 и более с обязательными минусинскими сортами. Погодные условия и любовь к растениям — дело хорошее, но агротехнику никто не отменял. Так что комиссия будет пристрастно осматривать внешний вид кустов и спрашивать о мульчировании, внесении удобрений.
К участникам номинации «Образцовый огород» требования ещё выше. Помидорная плантация — это само собой разумеется. Тут главную роль играет общий ландшафтный дизайн участка с необычными идеями по оформлению клумб, теплиц, садовых дорожек и даже заборов. Осмотрят самодельные малые архитектурные формы, арт-объекты из природных материалов. И при этом должна сохраняться гармоничность сочетания огорода, декоративных элементов и зон отдыха. Это должно быть место, в которое хочется вернуться.
В конкурсе «Лучшее ветеранское подворье» участвуют те, кто достиг «серебряного» возраста. Ко всем выше озвученным требованиям, комиссия, придя к заявившемуся участнику, ознакомится с многообразием овощных и плодовых культур, редкими растениями. А потом попросит проводить к стайкам либо ульям, потому как в этой номинации требуется присутствие на подворье живности. И здесь будут смотреть, как за ней ухаживают, поинтересуются удоями от коровы или козы, сколько шерсти настригли с овец, сколько собрали мёда и как распорядились излишками сельхозпродукции — продажа здесь приветствуется.
Когда станут известны победители конкурса «Минусинский помидор» в 2026 году?
Первая заявка уже поступила: появились претенденты на победу в номинации «Образцовый огород».
Победители номинаций будут озвучены на церемонии награждения 15 августа.
Напомним, ранее победитель «Минусинского помидора — 2025» рассказал, как сохранить помидоры на зиму свежими.