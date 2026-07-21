Минусинкий помидор 2026: номинации, подача заявок, сроки

В номинации «Помидорные традиции молодой семьи» приглашают участвовать супругов, возраст которых — до 35 лет. На что будут смотреть члены комиссии? Чтобы участок был ухожен и без сорняков. На корни томатов, их должно быть 40 и более с обязательными минусинскими сортами. Погодные условия и любовь к растениям — дело хорошее, но агротехнику никто не отменял. Так что комиссия будет пристрастно осматривать внешний вид кустов и спрашивать о мульчировании, внесении удобрений.