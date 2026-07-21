Три сельских дома культуры в Забайкалье закупили оборудование и мебель

Новую мебель, а также оборудование поставили в дома культуры и творчества трех сел Забайкальского края. Расширить материально-техническую базу учреждений удалось благодаря победе в конкурсе по нацпроекту «Семья», сообщили в учебно-методическом центре культуры и народного творчества региона.
Так, Мангутский сельский Дом культуры Кыринского округа выиграл с инновационным культурно-просветительским проектом «Вокруг света за 21 день». На полученные средства там обновили световое оборудование и музыкальную аппаратуру.
Центральному Дому культуры села Засопка Читинского округа победу принес районный фестиваль детского творчества «Волшебный мир искусств». В ДК поставили светодиодный экран, который будет использоваться для трансляции концертов ко Дню Победы, Дню России, Новому году и другим мероприятиям. Также в учреждение закупили новую мебель, ростовых кукол и оборудование для маломобильных посетителей.
Третьим победителем стал Дом народного творчества села Новосалия Улетовского округа с туром выходного дня «К семейским в гости». На полученные средства в здании провели ремонт и улучшили интерьер исторической усадьбы. Кроме этого, в учреждении появилась новая мебель, ремесленное и техническое оборудование для проведения мастер-классов по ткачеству, художественной обработке дерева, гончарному делу и пошиву традиционного семейского костюма.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.