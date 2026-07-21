Три сельских дома культуры в Забайкалье закупили оборудование и мебель

Третьим победителем стал Дом народного творчества села Новосалия Улетовского округа с туром выходного дня «К семейским в гости». На полученные средства в здании провели ремонт и улучшили интерьер исторической усадьбы. Кроме этого, в учреждении появилась новая мебель, ремесленное и техническое оборудование для проведения мастер-классов по ткачеству, художественной обработке дерева, гончарному делу и пошиву традиционного семейского костюма.