Министерство образования сказало, что переход к электронным дневникам в белорусских школах начнется с 1 сентября 2026 года.
С нового учебного года более 300 белорусских школ начнут работать в автоматизированной системе «Электронная школа». Указанный проект был создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса, а также для ухода от бумажного документооборота.
«В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Учащиеся, родители и педагоги освоят новые инструменты системы», — отметили в Минобразования.
Поэтапный переход в электронный формат в остальных школах Беларусь планируется на 2026 — 2027 учебный год. В том случае, если школа уже использует другие электронные платформы, то для нее ничего не поменяется.
Будут проведены обучающие вебинары, обеспечена постоянная техническая поддержка. Главная цель состоит в повышении качества управления учреждением образования, минимизации бумажной нагрузки для педагогов.
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