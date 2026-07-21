В Башкирии анонсировали масштабное празднование Дня хоккея

«Для нашей республики, где хоккей — один из символов спортивной жизни, это по-настоящему долгожданное событие. Этот праздник — признание заслуг всех, кто предан игре: от юных хоккеистов “Золотой шайбы” до профессионалов легендарных клубов “Салават Юлаев”, ЖХК “Агидель” и ВХЛ “Торос”, — сказал Руслан Хабибов. — Мы планируем подойти к празднованию Дня хоккея по-настоящему масштабно. Для нас важно отметить вклад ветеранов хоккея, действующих игроков, тренеров и всех, кто многие годы развивает этот вид спорта. Но не менее важно вовлечь в праздник детей и молодежь, поэтому по всей республике пройдут турниры среди юных хоккеистов, которые станут частью большого спортивного события. По всей республике пройдут открытые товарищеские матчи, турниры среди любительских и детских команд на крытых аренах и дворовых коробках. Состоятся мастер-классы, автограф-сессии и встречи на льду с игроками “Салавата Юлаева” и ветеранами башкирского хоккея. Также планируем большие фестивали, спортивные викторины, конкурсы для болельщиков и масштабную шоу-программу, которая объединит тысячи любителей самой быстрой игры. Уверен, что этот праздник станет по-настоящему массовым, ярким и красивым, объединит жителей всей республики и подарит множество положительных эмоций всем, кто любит хоккей».