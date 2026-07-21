На Дону созданы условия для трудоустройства и переобучения ветеранов СВО

В Ростовской области созданы условия для трудоустройства и профессионального обучения ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщили на заседании координационного совета ветеранов боевых действий при правительстве региона, которое прошло 17 июля под председательством замгубернатора Дмитрия Водолацкого.
По данным службы занятости населения, на платформе «Работа России» для ветеранов СВО доступно более 37 тыс. актуальных предложений. За содействием уже обратились около 800 участников спецоперации и 500 членов их семей.
«Необходимо учитывать все аспекты жизненной ситуации наших героев. Трудоустройство участника СВО — это конечная цель всей организованной работы, и для её достижения необходимо решение других вопросов, будь то лечение, устройство ребёнка в детский сад, решение вопросов жилья, транспортной доступности в территории проживания гражданина», — подчеркнул Дмитрий Водолацкий.
Более половины соискателей уже трудоустроены (наиболее востребованы водители, сварщики, монтажники и экспедиторы), а около 150 человек прошли профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Кадры».
Взаимодействие также налажено с фондом «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО и органами МСЭ. Напомним, всего в Ростовской области для участников спецоперации и их семей действует более 80 мер социальной поддержки.