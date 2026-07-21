На Дону созданы условия для трудоустройства и переобучения ветеранов СВО

«Необходимо учитывать все аспекты жизненной ситуации наших героев. Трудоустройство участника СВО — это конечная цель всей организованной работы, и для её достижения необходимо решение других вопросов, будь то лечение, устройство ребёнка в детский сад, решение вопросов жилья, транспортной доступности в территории проживания гражданина», — подчеркнул Дмитрий Водолацкий.