Пропавшего 14-летнего подростка в Нижегородской области нашли спустя 10 дней

14-летнего мальчика из рабочего поселка Красные Баки нашли на десятый день поисков. Об этом рассказали в поисково-спасательном центре «Рысь».
Последний раз подростка видели в родном поселке. Он вышел из дома на улице Чапаева вечером 12 июля и пропал. Позже его заметили у одной из АЗС округа. Как рассказали в соцсетях местные жители, ребенок боится возвращаться домой. Якобы его родители лишены прав, поэтому ему приходится жить с жестокой бабушкой. Неравнодушные граждане предлагали школьнику свою помощь — звали к себе и обещали «никуда не сдавать».
К счастью, подросток нашелся живым. Информацией о том, где он провел все эти дни, волонтеры не делятся.
Ранее в Нижнем Новгороде спустя несколько дней нашли 14-летнего Глеба Старова.