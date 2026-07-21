Пропавшего 14-летнего подростка в Нижегородской области нашли спустя 10 дней

Последний раз подростка видели в родном поселке. Он вышел из дома на улице Чапаева вечером 12 июля и пропал. Позже его заметили у одной из АЗС округа. Как рассказали в соцсетях местные жители, ребенок боится возвращаться домой. Якобы его родители лишены прав, поэтому ему приходится жить с жестокой бабушкой. Неравнодушные граждане предлагали школьнику свою помощь — звали к себе и обещали «никуда не сдавать».