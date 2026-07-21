Онколог назвал новые методы лечения рака в Беларуси

О современных методах лечения онкологии в Беларуси в эфире телеканала СТВ рассказал главный врач Минского городского клинического онкологического центра, член Совета Республики Виктор Кондратович.
По его словам, в Беларуси используется много современных технологий в лечении онкологии, в этой области мы не отстает от современного мира.
«В онкологии идет развитие роботизированной хирургической помощи», — подчеркнул Виктор Кондратович.
Врач пояснил, что хирурги-онкологи работают с помощью роботов на робот-ассистированных операциях, а где-то выполняется полностью роботизированные хирургические вмешательства.
Кроме того, вектор хирургической помощи в онкологии меняется на выполнение органосохранных операций, то есть менее травматичных, менее калечащих.
Развивается технология лучевой терапии. С появлением нового оборудования, с новыми аппаратами онкологи достигают меньших осложнений в проведении лучевой терапии.
А самое главное, отметил Виктор Кондратович, сейчас весь мир работает над иммунотерапией, которая является будущим онкологии. Это та же вакцинация при злокачественных образованиях, CAR-T-клеточная терапия, которая уже используется в Беларуси при лечении лимфом, лейкозов.
Кстати, здесь подробная информация о новых методах ранней диагностики и лечения онкологии в Беларуси: CAR-T-клеточная терапия, клетки-киллеры, дендритные клетки, анализ PanTum Detect.
А еще известный онколог рассказал о современных методах лечения рака в Беларуси — некоторые стоят в 10 раз дешевле, чем в Европе: «Уничтожает опухоль, не повреждая окружающие ткани».
Кроме того, Минздрав Беларуси обновил протокол лечения рака кожи, мягких тканей и костей. А еще определил параметры наблюдения за пациентами с раком кожи и сказал, кому надо наюлюдаться всю оставшуюся жизнь.
Мы писали, что главврач Минского городского клинического онкологического центра назвал виды обследований, которые белорусам надо требовать от врачей при диспансеризации.