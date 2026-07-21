Онколог назвал новые методы лечения рака в Беларуси

А самое главное, отметил Виктор Кондратович, сейчас весь мир работает над иммунотерапией, которая является будущим онкологии. Это та же вакцинация при злокачественных образованиях, CAR-T-клеточная терапия, которая уже используется в Беларуси при лечении лимфом, лейкозов.