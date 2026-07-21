Морской вокзал в Петербурге признали памятником регионального значения

В перечень охраняемых элементов вошли архитектурный облик семиэтажного здания с характерными балконами в виде парусов и двумя внутренними дворами, башни, шпиль со скульптурной композицией в виде сферы с парусником и звездой, а также крыша, парадная и винтовая лестницы, латунные поручни и элементы внутреннего декора.