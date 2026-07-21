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Движение маломерных судов ограничат 26 июля в Нижнем Новгороде из-за X-WATERS Волга 2026

Под ограничения попадут два участка акватории: от Канавинского моста до Канатной дороги, а также от Красного Сормова до Канатной дороги.

Источник: Время

26 июля 2026 года в целях обеспечения безопасности участников заплыва X-WATERS Волга 2026, на отдельных участках будет ограничено движение маломерных судов, сообщают организаторы. Ограничения будут действовать с 11:00 до 17:00.

Под ограничения попадут два участка акватории: от Канавинского моста до Канатной дороги, а также от Красного Сормова до Канатной дороги. Судовладельцам и жителям региона рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрутов и передвижения по воде.

Ограничение вводится для обеспечения безопасности спортсменов и участников мероприятия. Водителям маломерных судов следует заранее скорректировать маршруты и соблюдать установленные требования.

Ранее сообщалось, что X-WATERS Волга соберет около трех тысяч пловцов в Нижнем Новгороде.