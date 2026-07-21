С колониями Ростовской области в этом году подписали госконтракты на 38 млн рублей

С исправительными колониями Ростовской области с начала 2026 года подписали 70 государственных контрактов на 38,04 млн руб. Контракты заключаются на поставку разного рода продукции, изготавливаемой в исправительных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.