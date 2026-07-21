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С колониями Ростовской области в этом году подписали госконтракты на 38 млн рублей

С исправительными колониями Ростовской области с начала 2026 года подписали 70 государственных контрактов на 38,04 млн руб. Контракты заключаются на поставку разного рода продукции, изготавливаемой в исправительных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: Коммерсантъ

С исправительными колониями Ростовской области с начала 2026 года подписали 70 государственных контрактов на 38,04 млн руб. Контракты заключаются на поставку разного рода продукции, изготавливаемой в исправительных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В исправительной колонии № 15 города Батайска состоялась выставка продукции учреждений уголовно-исполнительной системы Ростовской области. На выставке были представлены строительные материалы, предметы бытовой химии, мебель, продукты питания и сувениры, изготовленные в исправительных учреждениях.

В 2025 году с учреждениями уголовно-исполнительной системы региона заключили и исполнили 56 государственных контрактов на общую сумму 42,8 млн руб.