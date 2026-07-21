Магнитные мины нашли в Курской области на дороге до границы с Украиной

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Курской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ пострадали пять мирных жителей — все они получили ранения при ударе по закрытому вокзалу во Льгове, который считается приграничным. У двоих пострадавших диагностированы осколочные ранения, один из них госпитализирован.