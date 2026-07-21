Более 300 школ Беларуси с 1 сентября будут работать в электронной системе

В ведомстве уточнили, что проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документооборота к «цифре».
Так, в пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Этими новыми инструментами системы смогут пользоваться школьники, их родители и педагоги.
«Если ваша школа уже использует другие электронные платформы, в новом учебном году ничего не меняется — они продолжат работать в штатном режиме», — отметили в министерстве.
Также в Минобре сообщили, что для комфортного старта пройдут обучающие вебинары, будет обеспечена постоянная техническая поддержка.
«Главная цель — повышение качества управления учреждением образования и минимизация бумажной нагрузки для педагогов», — пояснили в пресс-службе.