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Более 300 школ Беларуси с 1 сентября будут работать в электронной системе

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Более 300 белорусских школ с 1 сентября этого года начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа», сообщили в пресс-службе Минобра республики.

Источник: Sputnik.by

В ведомстве уточнили, что проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документооборота к «цифре».

Так, в пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Этими новыми инструментами системы смогут пользоваться школьники, их родители и педагоги.

«Если ваша школа уже использует другие электронные платформы, в новом учебном году ничего не меняется — они продолжат работать в штатном режиме», — отметили в министерстве.

Также в Минобре сообщили, что для комфортного старта пройдут обучающие вебинары, будет обеспечена постоянная техническая поддержка.

«Главная цель — повышение качества управления учреждением образования и минимизация бумажной нагрузки для педагогов», — пояснили в пресс-службе.