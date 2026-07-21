Школьники Красноярска трудятся в корпоративных бригадах ТОГГ

«Трудовому отряду главы города больше 20 лет. В прошлом году к нам присоединились партнеры — РУСАЛ, Красцветмет и “Губернские аптеки”. В этом — их стало больше: компании видят, что проект помогает ребятам не просто заработать, а узнать профессии, почувствовать свою пользу для города и понять, как устроен мир взрослых», — рассказала руководитель главного управления молодежной политики Вероника Клоберданц.