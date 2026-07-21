В администрации Калининграда рассказали о благоустройстве сквера на улице Флотской

В новом сквере на улице Флотской в Калининграде готовят основание под мемориальную композицию. Подрядчика также укладывает террасную доску и плитку. О ходе благоустройства рассказала глава администрации города Елена Дятлова на своей странице «ВКонтакте».
Сейчас подрядчик укладывает террасную доску и плитку. На центральной площадке делает щебёночное основание — это первый этап, чтобы потом уложить гранит. Со временем здесь установим мемориальную композицию, — сообщила Дятлова.
Глава администрации Калининграда отметила, что сквер на Флотской будет местом, которое станет данью памяти морякам, погибшим на подлодке «Курск». В ближайшее время на участке появятся скамейки, защищающие от солнца навесы, велопарковки, столы, урны. Кроме того, там установят фонари.
Территорию сквера украсят декоративными деревьями: липами, вишнями, дубами, берёзами. Общая площадь зоны отдыха составляет восемь тысяч квадратных метров.
Власти заключили договор на благоустройство сквера на Флотской с ООО «Меркурий». Компания выполнит работы за 57,2 миллиона рублей. К благоустройству приступили весной.
Будущее общественное пространство располагается на пересечении Флотской и Московского проспекта. Там планируют создать сеть пешеходных дорожек из тротуарной плитки и террасной доски, а также круглую площадку, на которой уложат полированный мансуровский гранит.
В сквере высадят сакуры, дубы, берёзы, липы и различные многолетние растения. Зелёные «островки» укрепят подпорными стенками из кортеновской стали. Работы необходимо завершить до конца июля. Срок исполнения контракта — 11 сентября.
Фото: Елена Дятлова, «ВКонтакте».