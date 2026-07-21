В администрации Калининграда рассказали о благоустройстве сквера на улице Флотской

Глава администрации Калининграда отметила, что сквер на Флотской будет местом, которое станет данью памяти морякам, погибшим на подлодке «Курск». В ближайшее время на участке появятся скамейки, защищающие от солнца навесы, велопарковки, столы, урны. Кроме того, там установят фонари.