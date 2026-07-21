Калининградка Алиса Бондарева взяла три золота ЧР по велоспорту

В Ижевске завершился чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе среди спортсменов с нарушением слуха. Турнир прошел при поддержке госпрограммы «Спорт России». За медали боролись 26 велосипедистов из Самарской, Московской, Калининградской, Курской, Свердловской, Тульской областей и Москвы. Главной героиней соревнований стала Алиса Бондарева из Калининграда, завоевавшая три золотые медали.
Победительница Сурдлимпийских игр в Токио подтвердила свой высокий класс на внутренней арене. Тренерский дуэт Григорий Мельников и Александр Филиппов сумел идеально подготовить спортсменку к этому старту. В этом году крупных международных соревнований у российских велосипедистов не предвидится, зато в следующем сезоне их ждет Чемпионат мира, который проводится раз в четыре года, поэтому все силы калининградка сосредоточила на выступлении в Удмуртии.
Первой «коронкой» стал спринт на 1000 метров. Несмотря на капризную погоду — то светило солнце, то шел дождь — Бондарева опередила соперниц из Москвы и Самарской области. Затем последовала индивидуальная гонка на 20 км, где Алиса показала время 42 минуты 4,3 секунды со средней скоростью 35,65 км/ч, вновь оставив позади представительниц Самарской области.
Завершающим видом программы стала зрелищная и динамичная гонка критериум. Это скоростная гонка по короткому кругу длиной 1,2 километра, где побеждает не тот, кто быстрее, а тот, кто наберет больше очков на промежуточных финишах. Девушкам предстояло преодолеть 20 кругов. Бондарева набрала 44 очка и в третий раз за турнир поднялась на высшую ступень пьедестала, подтвердив свой статус одной из сильнейших велогонщиц в стране.