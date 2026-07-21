Калининградка Алиса Бондарева взяла три золота ЧР по велоспорту

Победительница Сурдлимпийских игр в Токио подтвердила свой высокий класс на внутренней арене. Тренерский дуэт Григорий Мельников и Александр Филиппов сумел идеально подготовить спортсменку к этому старту. В этом году крупных международных соревнований у российских велосипедистов не предвидится, зато в следующем сезоне их ждет Чемпионат мира, который проводится раз в четыре года, поэтому все силы калининградка сосредоточила на выступлении в Удмуртии.