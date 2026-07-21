Нижегородские депутаты предложили увеличить штрафы за сброс мусора из машин

За повторное нарушение штрафы для граждан могут увеличить до 150 тыс. руб., для должностных и юрлиц — до 200 и 500 тыс. руб. соответственно с конфискацией автомобиля. Если мусор разгружали вне полигона с мусоровоза, наказание для физлиц возрастет до 500 тыс. руб., для должностных и юрлиц — до 800 тыс. и 1,2 млн руб., следует из проекта закона.