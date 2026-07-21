Калининградца, который ранил ножом знакомую, отправили в колонию

В Калининграде осудили 44-летнего мужчину, который ранил ножом знакомую. Он проведет 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима. О приговоре сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Инцидент случился 15 апреля нынешнего года в квартире на улице Интернациональной в Калининграде. Во время ссоры с сожительницей горожанин схватил нож и вонзил его в живот подруге. Ту госпитализировали с серьезным ранением, которое суд квалифицировал как тяжкий вред здоровью.
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