Калининградца, который ранил ножом знакомую, отправили в колонию

Инцидент случился 15 апреля нынешнего года в квартире на улице Интернациональной в Калининграде. Во время ссоры с сожительницей горожанин схватил нож и вонзил его в живот подруге. Ту госпитализировали с серьезным ранением, которое суд квалифицировал как тяжкий вред здоровью.