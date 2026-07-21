В Прикамье пройдет IX фестиваль «Оса — акватория Беринга»

Традиционно для гостей всех возрастов будут работать фуд-зона, детская площадка с анимацией, а также Никольская ярмарка, на которой осинские мастера представят сувениры и угощения. Изюминкой фестиваля для всех любителей отдыха на воде и у воды станет заплыв на самодельных плавательных средствах. В рамках музыкальной программы на сцене перед гостями фестиваля выступят группы «Glafira ethno trio», «Международный атлас облаков», диджей «Nevolnik», проект «Воскресение». Завершится день светомузыкальным шоу на воде.