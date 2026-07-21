В Прикамье пройдет IX фестиваль «Оса — акватория Беринга»

IX фестиваль «Оса — акватория Беринга» («БерингАкваФест»), который традиционно объединит научную, культурную и спортивную составляющие, состоится 24 и 25 июля в городе Осе Пермского края, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта. Проведение подобных мероприятий отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Старт фестивалю даст научная конференция 24 июля. Основная тема в этом году — «Камчатские экспедиции и исторические дороги Урала». Ученые представят труды, статьи и исследования, приуроченные к 345-летию со дня рождения Витуса Беринга, 315-летию со дня рождения исследователя Сибири и Камчатки Степана Крашенинникова, 430-летию с начала открытия Бабиновской дороги.
В этот же день на главном пляже Осы стартуют игры «Кубка Беринга» по волейболу. Регистрация на турнир по ссылке открыта до 20 июля. Во второй день фестиваля, 25 июля, на набережной пройдут зарядка, зумба, занятия йогой и музыкальный сет от диджея. Спортивная программа продолжится соревнованиями по бодибилдингу, борьбе и армрестлингу.
Традиционно для гостей всех возрастов будут работать фуд-зона, детская площадка с анимацией, а также Никольская ярмарка, на которой осинские мастера представят сувениры и угощения. Изюминкой фестиваля для всех любителей отдыха на воде и у воды станет заплыв на самодельных плавательных средствах. В рамках музыкальной программы на сцене перед гостями фестиваля выступят группы «Glafira ethno trio», «Международный атлас облаков», диджей «Nevolnik», проект «Воскресение». Завершится день светомузыкальным шоу на воде.
«Каждый год “БерингАкваФест” становится точкой притяжения осинцев и гостей города. Уже не первый год это событие помогает собрать гостей не только на спортивную программу, мы видим увеличение интереса к культуре и истории Осы. Спортивный фестиваль заложил традицию, и сейчас она обрастает большими смыслами», — отметил министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.