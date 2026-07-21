Гипертония маскируется под усталость: как ее распознать вовремя

Артериальная гипертония — одно из самых распространенных заболеваний в мире. Из-за низкой осведомленности люди часто недооценивают ее опасность и поздно обращаются к врачу, хотя на ранней стадии осложнений еще можно избежать, — напомнили медики Волгоградского облздрава.