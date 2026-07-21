Гипертония маскируется под усталость: как ее распознать вовремя

Артериальная гипертония — одно из самых распространенных заболеваний в мире. Из-за низкой осведомленности люди часто недооценивают ее опасность и поздно обращаются к врачу, хотя на ранней стадии осложнений еще можно избежать, — напомнили медики Волгоградского облздрава.
Гипертонией называют устойчивое и продолжительное повышение артериального давления выше 140 на 90 мм рт.ст. Разовый скачок давления после стресса или тяжелой физической работы о болезни не говорит.
Иногда гипертония — следствие других болезней. Давление может подниматься из-за поражения почек, их воспаления, сужения питающих их артерий, а также из-за проблем с надпочечниками или щитовидной железой.
Полагаться только на собственные ощущения нельзя: вовремя выявить гипертонию помогают регулярные визиты к врачу и контроль давления.
Ранее сообщалось, что волгоградцы подватили болезни от насекомых и грызунов.