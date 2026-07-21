Скелет бывшего Дома пожарных за 36 млн рублей купила убыточная в 2025 году компания

Корпорация развития Калининградской области сумела продать Дом пожарных за 36,87 млн рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале организации во вторник, 21 июля.
Покупателем исторического комплекса, который предыдущий инвестор бросил в плачевном состоянии, оставив по сути лишь каркас здания, выступила компания «Гестион 39».
Согласно данным из открытых источников, руководителем и собственником общества с ограниченной ответственностью является Елена Любина. Микрокомпания с тремя сотрудниками в штате была основана в 2023 году. По итогам 2025 года выручка предприятия упала почти наполовину, а убытки составили 3,85 млн рублей.
В 2018 году здание бывшего Дома пожарных передали в управление региональной Корпорации развития, инвестором проекта стала группа компаний «Сегмент». Изначально планировалось вложить около 217 млн рублей и открыть гостиницу, однако при подготовке к работам выяснилось, что техническое состояние объекта значительно хуже ожиданий. Концепцию несколько раз меняли, сроки сдвигались. В мае 2025-го в Корпорации развития сообщили, что реконструкция формально продолжается, несмотря на отсутствие видимых работ. При этом в организации грозились расторгнуть договор с инвестором, если объект не будет завершён до декабря 2025 года. В начале 2026 года здание выставили на торги.