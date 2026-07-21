Скелет бывшего Дома пожарных за 36 млн рублей купила убыточная в 2025 году компания

В 2018 году здание бывшего Дома пожарных передали в управление региональной Корпорации развития, инвестором проекта стала группа компаний «Сегмент». Изначально планировалось вложить около 217 млн рублей и открыть гостиницу, однако при подготовке к работам выяснилось, что техническое состояние объекта значительно хуже ожиданий. Концепцию несколько раз меняли, сроки сдвигались. В мае 2025-го в Корпорации развития сообщили, что реконструкция формально продолжается, несмотря на отсутствие видимых работ. При этом в организации грозились расторгнуть договор с инвестором, если объект не будет завершён до декабря 2025 года. В начале 2026 года здание выставили на торги.