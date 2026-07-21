В Калининграде будут штрафовать водителей грузовиков, едущих по эстакаде из-за ограничений на двухъярусном

«Большегрузы будут перемещены на вторую эстакаду. На первой эстакаде уже повешены знаки. Одна камера уже размещена, вторая будет установлена в ближайшее время. Мы понимаем, что весь этот трафик сейчас пойдёт через Ленинский проспект. Первый эстакадный мост находится в ограниченном рабочем состоянии. Но у нас никогда знаки не регулируют движение, если нет штрафных санкций, — заметила Дятлова. — Им придётся переместиться на вторую эстакаду, которая позволяет сегодня движение такого рода транспортных средств. Нам нужно сейчас всем беречь первый эстакадный мост, пока мы не приступим к его реконструкции».