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В Калининграде будут штрафовать водителей грузовиков, едущих по эстакаде из-за ограничений на двухъярусном

Для этого на мосту повесят камеры.

Источник: Клопс.ru

На старой эстакаде в Калининграде повесят камеры, чтобы следить за большегрузами. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова на брифинге после оперативного совещания во вторник, 21 июля.

Водители могут использовать этот мост после того, как в городе ограничили проезд по двухъярусному.

«Большегрузы будут перемещены на вторую эстакаду. На первой эстакаде уже повешены знаки. Одна камера уже размещена, вторая будет установлена в ближайшее время. Мы понимаем, что весь этот трафик сейчас пойдёт через Ленинский проспект. Первый эстакадный мост находится в ограниченном рабочем состоянии. Но у нас никогда знаки не регулируют движение, если нет штрафных санкций, — заметила Дятлова. — Им придётся переместиться на вторую эстакаду, которая позволяет сегодня движение такого рода транспортных средств. Нам нужно сейчас всем беречь первый эстакадный мост, пока мы не приступим к его реконструкции».

С 17 июля легковушкам проехать по двухъярусному мосту в Калининграде можно будет только с ул. Портовой на Правую набережную.

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