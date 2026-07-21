Экс-оператор Кунгурской пещеры требует признать право собственности на недвижимость

Напомним, «Сталагмит-Экскурс» ранее было оператором Кунгурской ледяной пещеры. В итоге компания решением Роснедр была лишена лицензии на право проведения экскурсий на объекте. Этому предшествовала внеплановая проверка регионального минприроды, проведенная в 2024 году. Тогда же был выявлен и факт незаконного бурения скважины.