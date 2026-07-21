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Экс-оператор Кунгурской пещеры требует признать право собственности на недвижимость

ООО «Сталагмит-Экскурс» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к администрации Кунгурского округа. Истец просит признать право собственности на кафе в с. Филипповка, расположенное на территории туркомплекса «Сталагмит».

ООО «Сталагмит-Экскурс» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к администрации Кунгурского округа. Истец просит признать право собственности на кафе в с. Филипповка, расположенное на территории туркомплекса «Сталагмит».

Как следует из материалов суда, в качестве третьих лиц к делу привлечены Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, краевые минприроды и минимущества. Судебное заседание назначено на 31 августа.

Напомним, «Сталагмит-Экскурс» ранее было оператором Кунгурской ледяной пещеры. В итоге компания решением Роснедр была лишена лицензии на право проведения экскурсий на объекте. Этому предшествовала внеплановая проверка регионального минприроды, проведенная в 2024 году. Тогда же был выявлен и факт незаконного бурения скважины.