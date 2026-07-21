На крыше супермаркета в Советске произошло возгорание

В Советске утром во вторник, 21 июля, произошло возгорание на крыше супермаркета на улице Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 09:55 через систему «112». По данным ведомства, загорелась трансформаторная будка, расположенная на крыше торгового центра.
Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 20 человек. Возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет.
В тушении пожара были задействованы шесть сотрудников МЧС и одна единица специальной техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.
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