Район Воронежской области выстраивает эффективные отношения с хозсубъектами

Александр Гусев, оценивая взаимодействие властей района с бизнесом, отметил, что оно является удачным примером правильного выстраивания отношений с крупными хозяйствующими субъектами. По его словам, таких компаний в регионе достаточно, однако не все пока вовлекаются в решение социальных задач. Губернатор обратился к главам районов с просьбой проявлять настойчивость во взаимоотношениях с крупными агрохолдингами, с тем, чтобы они включались в решение социальных вопросов.