Район Воронежской области выстраивает эффективные отношения с хозсубъектами

Вопросы участия бизнеса в социально-экономическом развитии Верхнехавского района Воронежской области обсудили на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Заседание 20 июля провёл губернатор Александр Гусев.
Глава муниципального образования Сергей Василенко подчеркнул, что экономическая устойчивость Верхнехавского района во многом связана с работой крупных предприятий. Существенный вклад в развитие местной экономики вносят группа компаний «Верхнехавский Агрохолдинг», ООО «Благо-Верхняя Хава» и ООО «Воронежский Завод Растительных Масел». Данные предприятия формируют устойчивую основу поступлений в бюджет района. Одновременно они помогают сохранять и развивать рабочие места, содействуют обновлению и развитию инфраструктуры, а также выступают ключевыми участниками в реализации социальных проектов.
В качестве примера глава района привел деятельность «Верхнехавского Агрохолдинга», подчеркнув, что он выстраивает работу с опорой на комплексное развитие территории и заметную социальную направленность. Особого внимания, как подчеркнул Сергей Василенко, заслуживает ООО «Селекционно-гибридный центр». Компания является одним из лидеров ЭКГ-рейтинга среди предприятий агро-промышленного комплекса Воронежской области и при этом относится к ведущим племенным хозяйствам страны. Поставки товарной свинины ведутся в различные регионы России. Кроме того, география реализации включает зарубежные рынки — Казахстан, Армению и Грузию.
Корпоративная социальная ответственность агрохолдинга охватывает несколько приоритетных направлений. За последнее десятилетие компания возвела шесть многоквартирных домов общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров. В результате жилье получила 51 молодая семья.
Агрохолдинг поддерживает детский и подростковый спорт, а также уделяет внимание популяризации здорового образа жизни. На его базе действует авиационно-технический спортивный клуб «Сапсан», который имеет лицензию на реализацию программ дополнительного образования. По итогам 2025 года в секциях клуба занимаются свыше 140 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Ребята осваивают планерный спорт, пейнтбол, лазертаг, футбол, пулевую стрельбу, а также авиамоделирование и судомоделирование.
Кроме того, организация компенсирует сотрудникам расходы на заочное обучение в вузах по профильным направлениям, поддерживая рост квалификации и развитие кадрового потенциала. Дополнительно агрохолдинг ежемесячно выплачивает по 12 тысяч рублей на каждого третьего, четвертого и пятого ребенка в семье работника, укрепляя социальные гарантии для многодетных семей.
Каждый год компания включается в реализацию программы «50 на 50», направляя на ремонт общеобразовательных школ порядка 2−5 млн рублей. Помимо этого, предусмотрено финансирование работ по благоустройству детских площадок, а также мероприятий по содержанию и приведению в порядок памятников. Участникам специальной военной операции оказывается всесторонняя помощь. Средства направляются на закупку специализированной техники, необходимой одежды, предметов личной гигиены, медикаментов и продуктовых наборов. После завершения смены сотрудники участвуют в волонтерских активностях: плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи и поддерживают деятельность общественных организаций, ведущих добровольческую деятельность.
Александр Гусев, оценивая взаимодействие властей района с бизнесом, отметил, что оно является удачным примером правильного выстраивания отношений с крупными хозяйствующими субъектами. По его словам, таких компаний в регионе достаточно, однако не все пока вовлекаются в решение социальных задач. Губернатор обратился к главам районов с просьбой проявлять настойчивость во взаимоотношениях с крупными агрохолдингами, с тем, чтобы они включались в решение социальных вопросов.
Кроме того, Александр Гусев подчеркнул, что договоренности по программе «50 на 50» сохранены: она остается безлимитной. Он отметил, что объем привлеченных внебюджетных средств будет в полной мере обеспечиваться соответствующими бюджетными ассигнованиями на ремонт социальных объектов.