В Перми более половины школ и детских садов уже готовы к началу учебного года

В Перми продолжается приемка образовательных учреждений перед новым учебным годом. На сегодняшний день проверку успешно прошли свыше 90 организаций, что составляет более половины от общего числа. Всего до 3 августа специалисты оценят готовность 179 учреждений.
Как сообщили в городском департаменте образования, комиссия уже подтвердила готовность проверенных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования к работе с детьми.
Приемку проводят представители департамента образования, Госавтоинспекции и вневедомственной охраны Росгвардии. Во время проверок специалисты уделяют внимание соблюдению требований пожарной и антитеррористической безопасности, а также оценивают качество выполненных ремонтных работ.
Комиссия осматривает учебные кабинеты, спортивные и актовые залы, пищеблоки, подвальные и чердачные помещения, прилегающую территорию и состояние ограждений. Кроме того, проверяется оснащение школьных столовых необходимым оборудованием.
Отдельное внимание уделяется подготовке инженерных систем. Эксперты изучают результаты промывки и опрессовки отопления, наличие обязательной документации, включая паспорт дорожной безопасности и схемы безопасного маршрута к образовательному учреждению.
Если во время проверки выявляются недостатки, руководству учреждения дается три дня на их устранение.
Одновременно в Перми продолжается приемная кампания в первые классы. На первом этапе родители будущих школьников подали более 11 тысяч заявлений. Сейчас идет второй этап зачисления детей на свободные места.