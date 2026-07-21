В Ростовской области вырос спрос на электрички

За первое полугодие 2026 года на пригородных поездах в Ростовской области перевезли 4,97 млн пассажиров, это на 3,5% больше, чем за такой же период прошлого года. В июне ж/д транспорт выбрали 935,4 тысячи человек. Об этом со ссылкой на СКЖД сообщает Домостройдон.ру.