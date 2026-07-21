В деревне Большой Краснояр Тюменской области открылась новая школа

Новая школа, рассчитанная на 60 учеников, открылась в деревне Большой Краснояр Ярковского муниципального округа Тюменской области. Учреждение построили по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации округа.
Здание площадью 3 тыс. 150 кв. м оборудовано компьютерным классом, библиотекой-книгохранилищем и кабинетом для кружков по интересам, спортивным залом, столовой, медицинским блоком, группой кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. В школе оборудовали 11 просторных учебных кабинетов, оснащенных необходимой техникой, а на прилегающей территории разместили пространства для игр и занятий спортом.
«Открытие новой школы — большой праздник, который согревает сердца всех жителей села. Теперь в Большом Краснояре есть современное, просторное и по-настоящему красивое образовательное учреждение, где каждый уголок создан для удобства и вдохновения ребят», — подчеркнул глава региона Александр Моор.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.