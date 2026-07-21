На юге Красноярского края 13-летняя девочка упала с мощного питбайка и сломала ребро

В отношении жителя Ермаковского муниципального округа возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, мужчину подозревают в вовлечении несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни. Установлено, что три года назад мужчина купил питбайк с объемом двигателя 125 кубических сантиметров. Для управления подобной техникой необходимы соответствующие права. Однако он стал регулярно усаживать за руль свою 13-летнюю дочь, а летом принялся обучать ее вождению на дорогах общего пользования. В ходе очередной поездки девочка не справилась с управлением и попала в ДТП в селе Ермаковское, получила закрытый перелом ребра и ушиб левой почки. Ребенок оказался на больничной койке, а отец — под следствием. По данным ведомства, с начала лета в округе пресечено 11 фактов управления транспортом несовершеннолетними. За месяц произошло 2 ДТП с их участием.