В Перми с 1 августа откроют для движения участок новой трассы ТР-53

Подготовленный к открытию участок входит в рамки этапа 2.1 строительства трассы ТР-53. Его протяженность на участке пр. Октябрят от ул. Уинской до моста через реку Талажанку составляет 1,5 км. По данным краевого Минтранса, техническая готовность участка составляет 70%. После его реализации соединят первый этап трассы с улицами Грибоедова и Артема, временная дорога — с участком пр. Октябрят и ул. Сапфирной.