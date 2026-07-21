Голикова назвала самые востребованные специальности среди ветеранов СВО

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Самыми востребованными программами переподготовки среди ветеранов СВО являются «Повар», «Оператор БАС» и «Сварщик», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Тематическая встреча «Родина — это люди. Здоровая семья» проходит во вторник в Национальном центре «Россия».
«В рамках национального проекта “Кадры” мы субсидируем оборудование рабочих мест службы с учетом специальных потребностей вернувшихся бойцов, а также обеспечиваем программы бесплатного переобучения по 213 специальностям, 27 из которых — исключительно для вернувшихся бойцов, участников специальной военной операции, по их пожеланиям. На сегодняшний день мы видим, что наиболее востребованными профессиями, по которым обучаются ребята — это “Оператор беспилотных авиационных систем”, это “Сварщик” и это “Повар”, — сказала Голикова.
Она добавила, что для тех, кто начинает свой трудовой путь заново, безусловно, очень важны поддержка, признание самореализация.