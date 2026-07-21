Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова назвала самые востребованные специальности среди ветеранов СВО

Голикова назвала самые востребованные программы переподготовки у ветеранов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Самыми востребованными программами переподготовки среди ветеранов СВО являются «Повар», «Оператор БАС» и «Сварщик», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Тематическая встреча «Родина — это люди. Здоровая семья» проходит во вторник в Национальном центре «Россия».

«В рамках национального проекта “Кадры” мы субсидируем оборудование рабочих мест службы с учетом специальных потребностей вернувшихся бойцов, а также обеспечиваем программы бесплатного переобучения по 213 специальностям, 27 из которых — исключительно для вернувшихся бойцов, участников специальной военной операции, по их пожеланиям. На сегодняшний день мы видим, что наиболее востребованными профессиями, по которым обучаются ребята — это “Оператор беспилотных авиационных систем”, это “Сварщик” и это “Повар”, — сказала Голикова.

Она добавила, что для тех, кто начинает свой трудовой путь заново, безусловно, очень важны поддержка, признание самореализация.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше