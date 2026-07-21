Режим угрозы ЧС ввели в Красноярске из-за размыва дороги

В микрорайоне Солнечный Красноярска ввели режим повышенной готовности на участке улицы Гриболевской. Причина — сильные дожди, которые превратили дорогу в бурный поток. Вода размыла асфальт, дорожное полотно серьёзно повреждено. Соответствующее поставновление опубликовано на сайте городской администрации.
Улица идёт под уклон, поэтому во время ливней её сильно размывает. Местные жители делились в соцсетях кадрами, где дорога превращается в реку с «порогами».
Мэрия поручила департаменту дорог и транспорта провести аварийно-восстановительные работы на участке от проспекта 60 лет Образования СССР до улицы 40 лет Победы.
Власти ввели режим угрозы ЧС муниципального характера, чтобы оперативно устранить последствия и не допустить аварий. Жителей просят быть осторожными и объезжать повреждённый участок. Восстановление дороги на контроле администрации города.
Ранее мы сообщали, что дожди задержатся в Красноярске до конца июля.