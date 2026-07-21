Голикова рассказала о сокращении времени поиска работы россиянами

«С 2023 года мы комплексно трансформируем государственную службу занятости … Благодаря модернизированным кадровым центрам быстрее наши граждане подбирают себе новую работу, а работодатели, соответственно, персонал. Должна сказать, что за последнее время время поиска работы для соискателей сократилось почти вдвое», — сказала Голикова.