Голикова рассказала о сокращении времени поиска работы россиянами

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Время поиска работы в РФ сократилось для соискателей почти вдвое благодаря модернизированным кадровым центрам, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Тематическая встреча «Родина — это люди. Здоровая семья» проходит во вторник в Национальном центре «Россия».
«С 2023 года мы комплексно трансформируем государственную службу занятости … Благодаря модернизированным кадровым центрам быстрее наши граждане подбирают себе новую работу, а работодатели, соответственно, персонал. Должна сказать, что за последнее время время поиска работы для соискателей сократилось почти вдвое», — сказала Голикова.
Она добавила, что до конца 2026 года в 60 регионах страны заработает сеть кадровых центров «Работа России».