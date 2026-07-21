Обрабатывающие предприятия уплатили треть налогов с белгородских юрлиц

На втором месте по объему налоговых поступлений — предприятия добывающего сектора с долей 19%, что в сумме составило 23,1 млрд руб. Самый многочисленный сектор белгородских налогоплательщиков — оптовая и розничная торговля — обеспечил 8,3% поступлений, или 10,1 млрд руб. Строительные организации перечислили 10 млрд руб., их удельный вес — 8,2%. На долю сельскохозяйственных производителей и организаций транспорта и хранения пришлось по 4,4% — 5,4 млрд и 5,3 млрд руб. соответственно.