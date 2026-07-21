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Полиция объяснила нижегородским водителям ситуацию со штрафами в очереди на АЗС

Каждый случай будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Источник: Живем в Нижнем

В полиции опровергли появившуюся в СМИ информацию, что водителям, стоявшим в очереди на заправку под знаком «Остановка запрещена», не аннулируют штрафы. На самом деле, каждый случай будут рассматривать индивидуально, пояснили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Если водитель получил штраф за остановку в очереди на АЗС, он может обратиться с жалобой. По каждому постановлению будет приниматься отдельное решение. Штраф могут отменить, если нарушение признают малозначительным или если водитель действовал в условиях крайней необходимости — например, когда топливо нужно было срочно, а других заправок поблизости не было.

Ранее сообщалось, что водителей на АЗС штрафуют преимущественно за нарушение общественного порядка. В частности, за игнорирование требований дежурных полицейских или за оставление машины в неположенном месте.