Полиция объяснила нижегородским водителям ситуацию со штрафами в очереди на АЗС

Если водитель получил штраф за остановку в очереди на АЗС, он может обратиться с жалобой. По каждому постановлению будет приниматься отдельное решение. Штраф могут отменить, если нарушение признают малозначительным или если водитель действовал в условиях крайней необходимости — например, когда топливо нужно было срочно, а других заправок поблизости не было.