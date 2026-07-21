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Нижегородские водители смогут оспорить штрафы за остановку под знаком у заправок

Нарушение будет считаться малозначительными или крайней необходимостью.

Источник: Комсомольская правда

ГУ МВД России по Нижегородской области официально опровергло ранее распространённую информацию о том, что штрафы за остановку под знаком «Остановка запрещена» не будут аннулироваться, даже если водитель стоял в очереди на АЗС. Комментарий ведомства был опубликован в официальном канале в мессенджере Max.

Ведомство признало, что первоначальный ответ был некорректным, и разъяснило порядок действий: при обращении гражданина, получившего постановление за такое нарушение, будет приниматься решение об отмене с учётом малозначительности или крайней необходимости.

— В случае обращения гражданина, в отношении которого вынесено постановление о назначении административного наказания за аналогичное правонарушение в области дорожного движения, по каждому такому постановлению будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, — говорится в обращении.

Ранее в МВД отмечали, что с середины июня 2026 года подобных нарушений с фиксацией камерами не зафиксировано. Однако если подобные штрафы все же придут нижегородцам, их можно будет отменить, обратившись в ведомство.