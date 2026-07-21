Нижегородские водители смогут оспорить штрафы за остановку под знаком у заправок

— В случае обращения гражданина, в отношении которого вынесено постановление о назначении административного наказания за аналогичное правонарушение в области дорожного движения, по каждому такому постановлению будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, — говорится в обращении.