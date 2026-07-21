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Нижегородские заводы поставят более 3 тысяч школьных автобусов за 12 млрд рублей

Минпромторг России заключил с автопроизводителями из Нижегородской области два контракта на поставку школьных автобусов в регионы. Совокупная сумма контрактов составляет почти 11,9 млрд руб., указано на сайте госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Минпромторг России заключил с автопроизводителями из Нижегородской области два контракта на поставку школьных автобусов в регионы. Совокупная сумма контрактов составляет почти 11,9 млрд руб., указано на сайте госзакупок.

За 4,52 млрд руб. Нижегородский автозавод должен поставить 1,55 тыс. автобусов «ГАЗель» вместимостью от 10 до 20 человек. В том числе 29 автобусов для Нижегородской области.

Павловский автобусный завод за 7,38 млрд руб. должен поставить 1,54 тыс. автобусов вместимостью от 21 до более 25 человек. Из них 30 — в Нижегородскую область.

Срок поставки по обеим закупкам — до 15 декабря.