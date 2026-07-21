Российский корабль провел боевые стрельбы у берегов Британии

За действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. К наблюдению также подключился французский военный самолет — он вышел на радиосвязь с российским экипажем, чтобы уточнить их намерения. Перед тем как открыть огонь, российский сторожевик предупредил HMS Tyne о планах провести учебные артиллерийские стрельбы и попросил британское судно отойти на безопасное расстояние. Британский корабль выполнил эту просьбу. Как отметили военные, учебные стрельбы длились около получаса и проходили строго в международных водах.