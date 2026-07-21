Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский корабль провел боевые стрельбы у берегов Британии

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» отработал боевые стрельбы недалеко от побережья Великобритании. Учения прошли в проливе Ла-Манш, сообщили в министерстве обороны Соединенного Королевства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Британское военное ведомство уточнило, что «Неустрашимый» провел боевые стрельбы в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута, где базируется крупнейшая военно-морская база британского флота.

За действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. К наблюдению также подключился французский военный самолет — он вышел на радиосвязь с российским экипажем, чтобы уточнить их намерения. Перед тем как открыть огонь, российский сторожевик предупредил HMS Tyne о планах провести учебные артиллерийские стрельбы и попросил британское судно отойти на безопасное расстояние. Британский корабль выполнил эту просьбу. Как отметили военные, учебные стрельбы длились около получаса и проходили строго в международных водах.

«Королевский военно-морской флот следил за ходом учений, продолжает внимательно отслеживать действия корабля и готов защищать национальную безопасность Великобритании», — подчеркнули в британском военном ведомстве.

Ранее Министерство обороны Японии заявило, что маневры кораблей России и Китая в рамках совместных военных учений проводились в водах, которые Токио считает своей исключительной экономической зоной.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше