Российский корабль провел боевые стрельбы у берегов Британии

Британское военное ведомство уточнило, что «Неустрашимый» провел боевые стрельбы в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута, где базируется крупнейшая военно-морская база британского флота.
За действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. К наблюдению также подключился французский военный самолет — он вышел на радиосвязь с российским экипажем, чтобы уточнить их намерения. Перед тем как открыть огонь, российский сторожевик предупредил HMS Tyne о планах провести учебные артиллерийские стрельбы и попросил британское судно отойти на безопасное расстояние. Британский корабль выполнил эту просьбу. Как отметили военные, учебные стрельбы длились около получаса и проходили строго в международных водах.
«Королевский военно-морской флот следил за ходом учений, продолжает внимательно отслеживать действия корабля и готов защищать национальную безопасность Великобритании», — подчеркнули в британском военном ведомстве.
Ранее Министерство обороны Японии заявило, что маневры кораблей России и Китая в рамках совместных военных учений проводились в водах, которые Токио считает своей исключительной экономической зоной.