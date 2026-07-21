Стала известна программа фестиваля «АртЛуга»

Артёмовские луга — одно из самых красивых мест в Нижегородской области. Неудивительно, что именно здесь появился фестиваль «АртЛуга», который объединяет красоту природы и творчество. Фестиваль уже стал одной из туристических и культурных традиций лета. В этом году он соберёт музыкантов, художников, артистов разных направлений и всех, кто готов погрузиться в атмосферу творчества.
А рядом за всем этим будут наблюдать обитатели Артёмовских лугов — статные цапли, грациозные лебеди, парящие в небесах коршуны, блестящие роскошным мехом выхухоли, боязливые зайцы и многие другие животные.
Утро участники фестиваля будут встречать под многоголосый птичий хор. А затем все желающие смогут запечатлеть яркие краски зари под руководством художников на пленэрах.
На главной сцене, установленной прямо на берегу Волги, все три фестивальных дня будут выступать музыкальные и театральные коллективы. «Нерехтский рожечный хор» воссоздаст своей музыкой атмосферу XIX века. Ансамбль «Отава Ё» сыграет русские фольклорные мелодии и зажигательные танцы на волынках и гуслях. «ОдноНо» представит свою глубокую философию поэзии в обрамлении электроакустического звучания. «Ветер Фанга» сыграет современную этномузыку на афробарабанах джембе и других необычных инструментах. А уникальный исполнитель Алексей Чичаков горловым пением перенесёт слушателей на Алтайские горы!
Большую программу подготовили литераторы. Уютное пространство «Дом в лесу» станет местом для поэтических программ, спектаклей и пластических перформансов. Среди гостей — Cергей Томсон, известный как Господин Литвинович, с новой программой «ДОМ» и с прозой «А Серёжа выйдет?», Анна Сеничева и другие литераторы.
«АртСцена» в этом году соберёт почти все пластические театры Нижнего. Павел Алёхин привезёт новую историю «Оскар» в дуэте с Анной Гавалевич, клоунскую лабораторию-путешествие и необычную постановку «Через 5 минут отплываем» для водной сцены. Также среди участников театр пластики и пантомимы «Малиновая гряда» с фантасмагорическим спектаклем «О бабочках» и спектаклем-променадом «Мы с конём вдвоём», в котором могут поучаствовать все желающие.
Удивят зрителей и арт-объекты. Орнитологическую вышку, созданную по технологии Шухова, дополнят геокупол «Заповедная Земля», который представит нашу планету как дом, нуждающийся в бережном отношении. Среди гостей будет легендарный землепроходец Валентин Ефремов — участник более 30 экспедиций по Крайнему Северу на собачьих упряжках, оленях и воздушном шаре. Он расскажет о своих путешествиях и тонкостях взаимоотношений с белыми медведями и волками.
Ещё один объект — «Лугаузы»: там прочтут лекции учёные Русского географического общества.
Множество программ и мастер-классов подготовили организаторы для детей всех возрастов. А в пространстве «Место силы» пройдут занятия йогой, цигун, пранаямой и арт-терапией.
Посетить фестиваль можно с 7 по 9 августа.
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