Стала известна программа фестиваля «АртЛуга»

Артёмовские луга — одно из самых красивых мест в Нижегородской области. Неудивительно, что именно здесь появился фестиваль «АртЛуга», который объединяет красоту природы и творчество. Фестиваль уже стал одной из туристических и культурных традиций лета. В этом году он соберёт музыкантов, художников, артистов разных направлений и всех, кто готов погрузиться в атмосферу творчества.