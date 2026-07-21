В Калининградскую область ввезли 1,4 тыс. тонн импортного картофеля

В 2026 году в Калининградскую область ввезли более 1,4 тыс. тонн продовольственного картофеля из Египта, Сербии, Беларуси и Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Самые большие объемы поставок картофеля приходятся на Сербию — 877 тонн. Из Египта в регион ввезли 442 тонны, из Азербайджана — 83, а из Беларуси — 21.
«Перед реализацией продукция прошла необходимые исследования в Калининградском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ “ВНИИЗЖ”. Свободный от карантинных объектов товар выпущен в свободное обращение», — добавили в пресс-службе.
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