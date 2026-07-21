В Зеленогорске после капремонта открылся стадион «Труд»

Губернатор отметил, что современная спортивная инфраструктура должна быть наполнена жизнью — тренировками, соревнованиями и встречами с успешными спортсменами. По его словам, возможность заниматься рядом с профессионалами помогает детям получать новые знания и навыки, а также мотивирует развиваться дальше.