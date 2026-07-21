В Зеленогорске после капремонта открылся стадион «Труд»

В Зеленогорске Красноярского края после капитального ремонта открылся стадион «Труд». Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков в своем канале в мессенджере MAX. На обновленном объекте появились новое футбольное поле, беговые дорожки, зоны для занятий легкой атлетикой и площадка ГТО.
Первым событием на стадионе стал турнир юных футболистов, посвященный 70-летию Зеленогорска, а также мастер-класс легенды российского футбола Руслана Нигматуллина.
Губернатор отметил, что современная спортивная инфраструктура должна быть наполнена жизнью — тренировками, соревнованиями и встречами с успешными спортсменами. По его словам, возможность заниматься рядом с профессионалами помогает детям получать новые знания и навыки, а также мотивирует развиваться дальше.
Идею приглашать в город известных атлетов ранее предложил один из юных жителей Зеленогорска во время встречи с губернатором в рамках его рабочей поездки. Михаил Котюков подчеркнул, что поддерживает такие инициативы.
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