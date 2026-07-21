В нижегородской полиции объяснили, как будут отменять штрафы за очереди на АЗС

В ГУ МВД России по Нижегородской области опровергли информацию о том, что в регионе не аннулируются штрафы автомобилистам, которые стояли в очередях на АЗС под запрещающим знаком. Соответствующие разъяснения распространила пресс-служба ведомства.
Ранее нижегородцы в местных пабликах начали сообщать о штрафах, которые приходят им за многочасовые очереди на заправках. Речь идет о ситуациях, когда на проезжей части расположен знак «Остановка запрещена», однако многие автовладельцы вынуждены были надолго останавливаться под ним, ожидая свой черед для покупки бензина.
В полиции рассказали, что в случае обращения водителей, которым поступили постановления о таких штрафах, по каждой ситуации будут приняты решения об их отмене, при этом учитываться будут малозначительность или действия автолюбителя в условиях крайней необходимости.
Напомним, с 9 июля для разгрузки очередей на АЗС в Нижегородской области введена система заправки автомобилей по четным и нечетным дням в зависимости от первых цифр в госномерах транспортных средств. Также на заправках работают волонтеры, которые помогают регулировать транспортные потоки.