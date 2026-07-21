В нижегородской полиции объяснили, как будут отменять штрафы за очереди на АЗС

Ранее нижегородцы в местных пабликах начали сообщать о штрафах, которые приходят им за многочасовые очереди на заправках. Речь идет о ситуациях, когда на проезжей части расположен знак «Остановка запрещена», однако многие автовладельцы вынуждены были надолго останавливаться под ним, ожидая свой черед для покупки бензина.