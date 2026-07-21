Объем вывозимой с Камчатки браконьерской икры снизился — СМИ

С 1 ноября 2022 года на территории Камчатского края проводится эксперимент, который запрещает авиапассажирам провозить в багаже и ручной клади икру непромышленного изготовления объемом свыше 10 килограммов на человека за один рейс. Основная цель эксперимента — пресечение вывоза с Камчатки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах. Эксперимент продлен до 1 августа 2027 года.