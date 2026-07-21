Объем вывозимой с Камчатки браконьерской икры снизился — СМИ

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Эксперимент по регулированию вывоза красной икры с территории Камчатского края авиапассажирами в ручной клади признан удачным, незаконный вывоз деликатеса существенно сократился, сообщил глава региона Владимир Солодов.
«Эксперимент признали удачным практически все заинтересованные стороны. Объем незаконно перевозимой браконьерской икры существенно сократился. Эффект можно увидеть, просто зайдя в аэропорт. Мы хорошо помним, как старый терминал был заставлен огромными тележками с контейнерами, полными икры. Ежедневные объемы исчислялись десятками тонн. Сегодня в аэропорту наведен порядок», — сообщил Солодов в интервью изданию Life.ru.
Он добавил, что по оценкам контролирующих органов объем немаркированной продукции сократился на один-два порядка. Солодов отметил, что полностью контрабанду исключить пока не удалось, но изменения заметны. По мнению губернатора, такие ограничения должны действовать на постоянной основе.
С 1 ноября 2022 года на территории Камчатского края проводится эксперимент, который запрещает авиапассажирам провозить в багаже и ручной клади икру непромышленного изготовления объемом свыше 10 килограммов на человека за один рейс. Основная цель эксперимента — пресечение вывоза с Камчатки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах. Эксперимент продлен до 1 августа 2027 года.