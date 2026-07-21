В Волгоградской области у водителя изъяли права, купленные в интернете

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в Новониколаевском районе на 665-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» инспекторы ДПС остановили автомобиль «Инфинити» для проверки. За рулем находился 42-летний житель Урюпинского района, который предъявил полицейским водительское удостоверение. Документ сразу вызвал подозрения — он имел явные признаки подделки.
Водитель был отстранен от управления, а автомобиль задержан. Как выяснилось, мужчина приобрел поддельное удостоверение через интернет у неизвестных лиц. Причиной стало то, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами и не мог получить права законным путем. По данному факту проводится проверка. Изъятый документ направлен на исследование.