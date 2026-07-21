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Международный фестиваль молодежи примет пять тысяч свердловчан

Жители Среднего Урала смогут стать гостями молодежного фестиваля.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 11 по 17 сентября состоится Международный фестиваль молодежи. На масштабное событие съедутся представители 190 стран. Для гостей приготовлена программа, которая покажет научный, технологический, культурный и природный потенциал Среднего Урала. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.

Жители Свердловской области смогут подать заявку на участие в фестивале в программе «Горожане». Зарегистрироваться можно до 10 августа на сайте мероприятия. Попасть в число участников сможет любой свердловчанин старше 14 лет. Для этого нужно заполнить анкету и написать мотивационное эссе.

— Менее двух месяцев остается до Международного фестиваля молодежи. Международного фестиваля молодежи побывают на разных производственных площадках. Уверен, гости по достоинству оценят возможности региона и поймут, почему Россия сильна Уралом, — говорит губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Гости смогут посетить фестиваль с 13 по 16 сентября. Участникам, прошедшим отбор, предоставят бесплатный трансфер до площадки. Кроме того, они получат именную аккредитацию.

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