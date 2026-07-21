Международный фестиваль молодежи примет пять тысяч свердловчан

Жители Свердловской области смогут подать заявку на участие в фестивале в программе «Горожане». Зарегистрироваться можно до 10 августа на сайте мероприятия. Попасть в число участников сможет любой свердловчанин старше 14 лет. Для этого нужно заполнить анкету и написать мотивационное эссе.