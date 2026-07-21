В Красноярске для подростков открыли 110 дополнительных мест в трудовом отряде

В Красноярске в этом году создали 110 дополнительных мест в Трудовом отряде главы города. Подростки работают в корпоративных бригадах на площадках городских предприятий и организаций. Такой формат развивается благодаря частно-муниципальному партнерству. Ребята проходят инструктаж, знакомятся с работой компаний, а затем вместе с наставниками выполняют реальные задачи. В прошлом году к нам присоединились партнеры — РУСАЛ, Красцветмет и «Губернские аптеки». В этом — их стало больше: компании видят, что проект помогает ребятам не просто заработать, а узнать профессии, почувствовать свою пользу для города и понять, как устроен мир взрослых, — рассказала руководитель главного управления молодежной политики Вероника Клоберданц. [caption id= «attachment_371968» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Участники корпоративных бригад РУСАЛа благоустраивают территорию алюминиевого завода. В Сбербанке подростки изучали основы финансовой грамотности, а затем проводили занятия для красноярцев: рассказывали, как управлять бюджетом, защищаться от мошенников и пользоваться кредитами. [caption id= «attachment_371971» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] К проекту подключилась и строительная компания СМ. СИТИ. Там работу предложили подросткам, которые живут в микрорайонах «Южный берег» и «Новый Академ». Теперь ребята помогают ухаживать за территориями, где сами гуляют и отдыхают. [caption id= «attachment_371970» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Благодаря Красноярскому заводу цветных металлов бойцы трудового отряда в июне работали вожатыми в лагере гимназии № 7. Для ребят, интересующихся медиа, организовали курсы по фото, видео и дизайну. [caption id= «attachment_371969» align= «alignnone» width= «1024»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Еще одно новое направление — экскурсионная бригада. Подростки уже проводят группы в Национальном центре «Россия» в Красноярске: встречают гостей, знакомят с экспозицией и консультируют посетителей. Впервые в этом году трудовой отряд работает и на территории фанпарка «Бобровый лог». Ребята помогают организовывать мероприятия, занимаются озеленением и благоустройством территории. Напомним, что в Красноярском крае стартовала ежегодная благотворительная акция «Помоги пойти учиться».