Уралец отсудил у завода два миллиона рублей за дефектный кирпич

В прошлом году по весне Игорь решил обновить забор на земельном участке и купил на кирпичном заводе небольшую партию материала. Сумма покупки — чуть больше 180 тысяч рублей. А когда мужчина уже достраивал забор, от компании пришло письмо с неожиданными подробностями: партия кирпича, которую ранее приобрел Игорь, оказалась бракованной. Продавец готов забрать товар и возместить расходы. Но забор уже стоял.
Мужчина нанял специалистов, чтобы те оценили, во сколько обойдется вся операция: разобрать забор, заменить кирпичи и сложить забор заново. Оказывается, один миллион 377 тысяч 446 рублей.
Из этой суммы изготовитель добровольно возместил стоимость кирпича — те самые 180 тысяч. При этом указал: раз дефекты все еще не проявились, может быть, и нет необходимости разбирать забор — простоит, сколько надо.
Покупатель с решением продавца не согласился, обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском к производителю материала. В удовлетворении иска суд отказал. Игорь пошел в Свердловский областной суд.
«В жалобе истец настаивал, что выводы первичной лабораторной экспертизы были сделаны на основе исследования всего пяти кирпичей, а визуальный осмотр остальных 2735 штук выявил 121 дефектный блок (при нормативе в 137 единиц для признания всей партии бракованной). Кроме того, истец подчеркнул, что со временем количество “дутиков” и трещин увеличилось под воздействием мороза, что свидетельствует о продолжающемся проявлении скрытых повреждений», — рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.
Судебная коллегия по гражданским делам назначила повторную строительно-техническую экспертизу. Оказалось, что дефект проявился на 231 кирпиче.
«Использование спорной партии по выбранному назначению невозможно, так как данный кирпич является изделием, обеспечивающим эксплуатационные характеристики кладки и выполняющим функции декоративного материала; его применение без ущерба качеству забора исключено», — говорится в судебном деле.
На этом основании облсуд решение первой инстанции отменил и вынес новое. Компания-производитель кирпича должна покрыть расходы Игоря в размере один миллион 134 тысячи 328 рублей, а также неустойку — 177 тысяч 292 рублей, десять тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 660 тысяч 810 рублей, 26 тысяч 919 рублей — расходы на экспертизу и 31 тысячу 116 рублей госпошлины. Всего два миллиона 40 тысяч 465 рублей. При этом сам Игорь должен вернуть заводу кирпич из бракованной партии, то есть разобрать забор.