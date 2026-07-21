Уралец отсудил у завода два миллиона рублей за дефектный кирпич

На этом основании облсуд решение первой инстанции отменил и вынес новое. Компания-производитель кирпича должна покрыть расходы Игоря в размере один миллион 134 тысячи 328 рублей, а также неустойку — 177 тысяч 292 рублей, десять тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 660 тысяч 810 рублей, 26 тысяч 919 рублей — расходы на экспертизу и 31 тысячу 116 рублей госпошлины. Всего два миллиона 40 тысяч 465 рублей. При этом сам Игорь должен вернуть заводу кирпич из бракованной партии, то есть разобрать забор.