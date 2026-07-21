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В Воронежской области за выходные поймали более 30 пьяных водителей

Восемь из них сели за руль подшофе повторно.

Источник: Комсомольская правда

За выходные 18−19 июля автоинспекторы поймали на воронежских дорогах 32 пьяных водителей, причем восемь из них сели за руль в состоянии опьянения повторно. Итогами рейда «Безопасная дорога» поделилась Госавтоинспекция Воронежской области.

Всего в ходе «сплошных проверок» сотрудники ГАИ пресекли 585 правонарушений, в том числе 32 факта перевозки детей без специального удерживающего устройства.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, включая управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или по телефону 112.